عضو معهد الأحجار الطبيعية الأمريكي يعلن ترشحه لانتخابات الغرفة التجارية

أعلن المهندس علي عبدالقادر عضو مجلس إدارة معهد الأحجار الطبيعية الأمريكي- عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عن خوضه انتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وانضمامه للجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس علي عبد القادر، أنه سيخوض الانتخابات علي عضويه مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية ضمن قائمة تضم 4 مرشحين حتي الآن وهم المهندس علي عبد القادر المدير التنفيذي لشركة ايجيمار ومحاضر معتمد من هيئة معارض فيرونا في مجال الأحجار الطبيعية-ايطاليا، ومحمد عارف عبدالرسول رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة والرئيس التنفيذي لشركة صن ايطاليا للرخام والجرانيت وابراهيم حسن نائب احكام عسكرية سابقا والرئيس التنفيذي لشركة مارموليندا للرخام والجرانيت والاستيراد والتصدير بمصر، بجانب المهندس تامر السيد عبداللطيف مدير وشريك شركة دياموند مست للصناعة والتجارة.
وأضاف «عبد القادر»، أنه تم الاتفاق على خوض الانتخابات للمنافسة علي مقاعد بمجلس إدارة الشعبة بجانب اختيار رئيسا للدورة الجديدة للمجلس من القائمة المعلنة، مشيرًا أن سيتم عقد اجتماعا للمرشحين للاتفاق علي صياغة برنامج انتخابي يتضمن خطة واستراتيجية عمل مجلس الادارة خلال الدورة المقبلة ووضع آليات التنفيذ واستعرض كافة المشكلات التي تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها.
وأكد، أن العمل على زيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت المصري تأتي في مقدمة أولويات البرنامج الانتخابي للقائمة بجانب وضع خطة استراتيجية للارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وإعادة هيكلة الأسواق التصديرية الهامة والتوجه نحو اسواق افريقيا بما يتناسب مع توجهات وخطط الدولة والاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الافريقي والاتفاقيات التجارية الهامة سواء مع الدول العربية والافريقية وكافة اسواق اوروبا خلال السنوات المقبلة.
واشار «عبد القادر»، أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أقصى استفادة من دليل الموردين والمشترين للأحجار الطبيعية في مضاعفة الصادرات المصرية في كافة القطاعات مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا أنه تم ترجمة الدليل باللغة العربية ومراجعته بالمركز القومي للبحوث لرفع الوعي للمصدرين المصريين بالاشتراطات الخاصة بالتصدير لكافة الاسواق الدولية والإجراءات المتبعة في كل دولة لمضاعفة الصادرات المصرية خاصة وان الدليل لا يقتصر فقط علي قطاع مواد البناء والرخام والجرانيت وانما يمكن تعميمه على كافة القطاعات التصديرية.
الجدير بالذكر أن المهندس علي عبد القادر، هو أول مصري يتم اختياره بمجلس ادارة معهد الأحجار الطبيعية الأمريكي ممثلًا عن دول الشرق الاوسط وافريقيا ومحاضر معتمد من هيئة معارض فيرونا في مجال الأحجار الطبيعية -ايطاليا بجانب عضويته بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة ايجيمار ورئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء سابقا.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اغلق باب الترشح لعضوية 17 مجلس إدارة للشعب المختلفة في 30 ديسمير الماضي ومنها شعب الأسمدة، المواد البترولية، الملابس الجاهزة، مراكز الاتصالات، المصدرين، مواد البناء، البقالة والمواد الغذائية، الأقطان، المخابز، الأدوية ومستحضرات التجميل، الاستثمار العقاري، المستثمرين، البصريات، بجانب 3 شعب عامة حديثة صدر لها قرارات وزارية وهى «الفرنشايز، والسياحة، والقرى السياحية، ومستخلصي الجمارك».
وقال المهندس علي عبد القادر، أنه سيخوض الانتخابات علي عضويه مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية ضمن قائمة تضم 4 مرشحين حتي الآن وهم المهندس علي عبد القادر المدير التنفيذي لشركة ايجيمار ومحاضر معتمد من هيئة معارض فيرونا في مجال الأحجار الطبيعية-ايطاليا، ومحمد عارف عبدالرسول رئيس شعبة المحاجر والرخام بالغرفة التجارية بالقاهرة والرئيس التنفيذي لشركة صن ايطاليا للرخام والجرانيت وابراهيم حسن نائب احكام عسكرية سابقا والرئيس التنفيذي لشركة مارموليندا للرخام والجرانيت والاستيراد والتصدير بمصر، بجانب المهندس تامر السيد عبداللطيف مدير وشريك شركة دياموند مست للصناعة والتجارة.
وأضاف «عبد القادر»، أنه تم الاتفاق على خوض الانتخابات للمنافسة علي مقاعد بمجلس إدارة الشعبة بجانب اختيار رئيسا للدورة الجديدة للمجلس من القائمة المعلنة، مشيرًا أن سيتم عقد اجتماعا للمرشحين للاتفاق علي صياغة برنامج انتخابي يتضمن خطة واستراتيجية عمل مجلس الادارة خلال الدورة المقبلة ووضع آليات التنفيذ واستعرض كافة المشكلات التي تواجه القطاع ووضع حلول جذرية لها.
وأكد، أن العمل على زيادة صادرات قطاع الرخام والجرانيت المصري تأتي في مقدمة أولويات البرنامج الانتخابي للقائمة بجانب وضع خطة استراتيجية للارتقاء بالصناعة الوطنية وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي وإعادة هيكلة الأسواق التصديرية الهامة والتوجه نحو اسواق افريقيا بما يتناسب مع توجهات وخطط الدولة والاستفادة من رئاسة مصر للاتحاد الافريقي والاتفاقيات التجارية الهامة سواء مع الدول العربية والافريقية وكافة اسواق اوروبا خلال السنوات المقبلة.
واشار «عبد القادر»، أنه سيولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أقصى استفادة من دليل الموردين والمشترين للأحجار الطبيعية في مضاعفة الصادرات المصرية في كافة القطاعات مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشعبة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لافتا أنه تم ترجمة الدليل باللغة العربية ومراجعته بالمركز القومي للبحوث لرفع الوعي للمصدرين المصريين بالاشتراطات الخاصة بالتصدير لكافة الاسواق الدولية والإجراءات المتبعة في كل دولة لمضاعفة الصادرات المصرية خاصة وان الدليل لا يقتصر فقط علي قطاع مواد البناء والرخام والجرانيت وانما يمكن تعميمه على كافة القطاعات التصديرية.
الجدير بالذكر أن المهندس علي عبد القادر، هو أول مصري يتم اختياره بمجلس ادارة معهد الأحجار الطبيعية الأمريكي ممثلًا عن دول الشرق الاوسط وافريقيا ومحاضر معتمد من هيئة معارض فيرونا في مجال الأحجار الطبيعية -ايطاليا بجانب عضويته بجمعية رجال الأعمال المصريين، كما يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة ايجيمار ورئيس لجنة المعارض بالمجلس التصديري لمواد البناء سابقا.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية اغلق باب الترشح لعضوية 17 مجلس إدارة للشعب المختلفة في 30 ديسمير الماضي ومنها شعب الأسمدة، المواد البترولية، الملابس الجاهزة، مراكز الاتصالات، المصدرين، مواد البناء، البقالة والمواد الغذائية، الأقطان، المخابز، الأدوية ومستحضرات التجميل، الاستثمار العقاري، المستثمرين، البصريات، بجانب 3 شعب عامة حديثة صدر لها قرارات وزارية وهى «الفرنشايز، والسياحة، والقرى السياحية، ومستخلصي الجمارك».