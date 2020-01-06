وفد من الاتحاد الأفريقي يبحث فرص التعاون مع الخارجية الأمريكية



يزور حاليا وفد من مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة السفيرة د. نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد، وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن ويعقد خلالها لقاءات مع مسئولي الخارجية الأمريكية حول الموضوعات التي يتناولها مكتب المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي مع الولايات المتحدة في إطار التعاون الاستراتيجي.



وتتناول النقاشات كيفية تعزيز التعاون في برنامج بناء القدرات في قواعد سيادة القانون الذى يهدف إلى دعم قدرات موظفي المفوضية فى هذا المجال ،والأمن البحري ،وحقوق الإنسان مع مكتب المستشار القانوني للاتحاد ،وكذلك التطورات في إنشاء المحكمة الهجين لجنوب السودان.



وفي هدا الإطار التقى الوفد بالسفيرة ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشرق إفريقيا والسودان ، ومكتب الشئون الأفريقية ، و السفير سكوت بوسبي ، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية ، لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، وجيمس فيجيل جونيور،كبير المستشارين ، للجريمة السيبرانية وحقوق الملكية الفكرية ،وممثلين عن مكتب العدالة الجنائية العالمية ومكتب شئون المخدرات وإنفاذ القانون الدولي .



وناقش الجانبان تنفيذ خطاب الاتفاق الذي أبرم مؤخرا لدعم مبادرات الاتحاد الأفريقي بشأن سيادة القانون ، والتقدم المحرز فيما يتعلق بالاستراتيجية البحرية الأفريقية المتكاملة ،والميثاق الأفريقي للأمن والسلامة البحرية في أفريقيا وملاحقها.



كما تبادل الجانبان إمكانية التعاون في بناء القدرات في مجالات حقوق الملكية الفكرية ،والجرائم الإلكترونية ،من أجل مكافحة السرقات التي تشمل مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول ، وكذلك التعاون لمكافحة الأدوية الدوائية المزيفة.



كما ناقش الوفد الأفريقي مع مكتب العدالة الجنائية العالمية ومكتب شئون السودان وجنوب السودان في وزارة الخارجية الأمريكية تنفيذ مشروع المحكمة المختلطة "الهجين "لجنوب السودان وتطوراته .



واستعرضت السفيرة نجم خلال اللقاء التقدم المحرز في المشروع والأنشطة المخططة لعام 2020 الذي سيشهد المزيد من التركيز على الجوانب التقنية للمشروع بما في ذلك توضيح التوجيهات القانونية والسياسية ذات الصلة بالمحكمة المختلطة تمشيا مع أفضل الممارسات للمحكمة الجنائية المخصصة لمثل هذا النوع من المحاكم والجرائم التي تنظرها.