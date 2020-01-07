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برلمان

برلمانى يكشف دور الإعلام فى التصدى للتدخل التركى فى ليبيا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 07:00 ص
أردوغان
أردوغان
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معتز الخصوصى
قال النائب نادر مصطفى ، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أن الإعلام المصرى عليه دور كبير فى التكاتف لتوعية المواطن المصرى بخطورة إعلان تركيا عن تدخلها العسكرى فى الأراضى الليبية وبذل أقصى جهد للمساندة الإعلامية.

وأشار مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن دور الإعلام لا يقل عن مجهود القوات المسلحة ، قائلا إذا كانت الحرب لها شق كبير خاص بالمعلومة فهذا هو دور الإعلام المثقف وشيخ المسجد والقس فى الكنيسة ودور السياسى والكاتب والفنان، وعلينا جميعا أن نتحلى بروح الانضباط.

وطالب جميع وسائل الإعلام المصرية بضرورة التحلى بالروح الوطنية وأن تمثل خط الدفاع الأول لمواجهة الشائعات التى تحاك ضد الوطن بهدف التآمر عليه لزعزعة أمنه واستقراره.

وأكد أننا علينا أن نتصدى بأقلامنا وصدورنا لمساندة المخاطر والتهديدات التى تواجه وطننا من خلال الرصد والمتابعة والتثقيف وتبسيط المعلومة، مشيرا إلى أننا علينا التخلى عن ما ينجم بشأن تنافس الإصدارات الإعلامية المختلفة ، وأن نعلى المصلحة الوطنية.

واختتم علينا الرجوع أيضا للمصادر الموثوق فيها ، مؤكدا على أن شرف الدفاع عن الوطن يعتبر بمثابة أعلى درجات المهنية.
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