أول تعليق من الاتحاد الأوروبي بشأن إعلان إيران الأخير حول الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن أسفه إزاء إعلان إيران للمرة الخامسة تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له: "نعرب عن أسفنا الشديد بشأن إعلان إيران تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي".



كانت إيران أعلنت، أمس، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية.



وتعني الخطوة الخامسة من تقليص الالتزامات بالاتفاق النووي، تخلي إيران عن آخر مورد أساسي من القيود العملياتية في الاتفاق النووي، أي القيود المرتبطة بعدد أجهزة الطرد المركزي.



وشددت إيران على أن عودتها إلى الالتزام بالاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى في مارس 2015، يجب أن يكون مقرونا برفع الحظر وانتفاع إيران من فوائد الاتفاق.