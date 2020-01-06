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فن

شاهد.. يسرا اللوزي تكشف تفاصيل دورها في مسلسل اطمني

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:38 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
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قسم الفن
كشفت الفنانة يسرا اللوزي تفاصيل دورها في مسلسل "اطمني" وذلك من خلال لقائها في برنامج “the insider” .

وقالت يسرا :" دوري هو فتاة مستقلة بتحب شغلها وعندها مبادئ وضمير بس للاسف محبتش قبل كدا وكل اللي حواليها عايشين قصص حب ماعدا هي ولكن هتحصل حاجة هتغير حياتها".

مسلسل "اطمني" ينتمى إلى الأعمال الدرامية الطويلة ويصل إلى 60 حلقة ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "اطمني" يناقش في أحداثه قضية اختيار القرارات في الحياة، لاسيما قرار الارتباط بالنصف الآخر.
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