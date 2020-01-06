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حوادث

ضبط 40 هاربا و16 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح ناري بـ مدينة نصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:41 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
شنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة حملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة نصر اول التي شارك فيها ضباط وأفراد قطاع الشرق وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزي .

واعتمدت الخطة الأولية لتلك الحملة على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ١٦ قضية مخدرات و١٣ قطعة سلاح ناري و95 طلقة و١٥ قطعة سلاح أبيض و٤٠ هاربا من أحكام وفحص 120 شقة مفروشة وضبط ٢٣ قضايا تموينية و١٤٨ قضايا مرافق.

ولاقت الحملة ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة علي مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإحكام السيطرة الأمنية على كافة القطاعات والمناطق بالعاصمة واستمرارًا لخطة مديرية أمن القاهرة التي تهدف إلى القضاء على البؤر الإجرامية وفي ضوء أسلوب العمل الميداني الذي يرتكز علي الرصد المبكر و التحليل لكافة صور الخروج علي الشرعية والقانون وتحديد المناطق التي قد تحتاج إلى استهدافها بحملات إنضباطية وأمنية.
ضبط 40 هاربا و16 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح ناري بـ مدينة نصر
ضبط 40 هاربا و16 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح ناري بـ مدينة نصر
ضبط 40 هاربا و16 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح ناري بـ مدينة نصر
ضبط 40 هاربا و16 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح ناري بـ مدينة نصر
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