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محافظات

حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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ايمن محمد
هل جربت معاناة ان تعيش في درجة حرارة تحت الصفر، وتتجمد الأشياء من ماء ونبات وتتوقف ماكينة السيارة وكأنك داخل ثلاجة؟ سكان سانت كاترين اعتادوا على تلك الحياة، فرغم درجة الحرارة تحت الصفر طوال فصل الشتاء تسير الحياة عند بدو سانت كاترين يصعدون جبل مرسى يقودون السياح في رحلة منتصف الليل لمشاهدة شروق الشمس يشعلون الحطب في الكهوف الجبلية ويشربون المشروبات الساخنة ويتناولون المكسرات والفول السوداني، بينما يبقى الأهالي في المنازل يشعلون السخانات والفحم طوال الليل.

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح الدير عندما يحل فصل الشتاء في الصقيع والبرد يختفي الناس داخل البيوت للتدفئة من الصقيع، يشعلون الدفايات والفحم تجتمع الأسرة حولها في دفء المشاعر، مشيرًا إلى أنه عندما يأتي الشتاء تجتمع الأسرة حول المدفئة تتسامر وتتحاور اكثر من الصيف.

وأضاف الشيخ حميد ابو غلبة من مشايخ سانت كاترين إن عندما يشتد البرد ويصل للصقيع يطلق عليه البدو "الرصوصة" حيث يتساقط الثلج كرات على الأرض، وفي ذلك الحين يتناولون الفول السوداني والسحلب والمكسرات وشربة العدس من أجل التدفئة.

وتابع صالح عوض من شباب الجباليه بسانت كاترين إن للشتاء اجواء جميلة بسانت كاترين رغم صعوبة الحياة و لكنها تبقى جميلة وفريدة عندما تتوفر المشاعر الدافئة.
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
حرارة تحت الصفر بسانت كاترين.. الحياة تتوقف بعد الغروب والعدس وجبة أساسية
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