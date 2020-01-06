عائلة ميس حمدان تصدم جمهورها بـ لوك جديد | شاهد





يشارك فى ‏بطولة المسلسل ‏إياد نصار، وإدوارد، ومي سليم، وانجي المقدم، وداليا مصطفى، وهاجر الشرنوبي، ومنه ‏جلال، وعزوز عادل، وانتاج تامر ‏مرسي وإشراف عام حسام شوقي.





إضافة إلى ضيوف الشرف عايدة ‏رياض، وحمدي الوزير، وفريدة سيف النصر، وعارفة ‏عبد الرسول، وليلى عز العرب.‎

خضعت الفنانة مي سليم وشقيقتاها ميس حمدان ودانا حمدان، لجلسة تصوير جديدة، ظهرن خلالها بإطلالات مختلفة، حيث اعتمدن في إطلاتهن علي لوك رجالي.ونشرت ميس حمدان مجموعة من الصور التي تجمعها بشقيقتيها عبر صفختها الشخصية بموقع التواصل الاحتماعي "إنستجرام".وعلقت ميس على الصور: "فيلم للرجال فقط الجزء الثاني بطولة مي سليم ودانا حمدان".ويعرض لمي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.