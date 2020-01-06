AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد..استنفار أمني أمام الكنائس والمنشآت الحيوية بمطروح

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:34 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود
تشهد محافظة مطروح حالة من الاستنفار الأمني أمام جميع الكنائس والمنشآت الحيوية بالمحافظة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعلنت مديرية أمن مطروح ، أن المحافظة تشهد استنفارا أمنيا بكافة ربوع المحافظة لضبط أي محاولة للإخلال بالأمن العام.

حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية أمام الكنائس و محيط البنوك وأقسام الشرطة والأماكن الحيوية الهامة والمحاور الرئيسية ومحطات السكة الحديد ونقاط التفتيش الأمنية تزامنا مع أعياد الأقباط .

كما تم إغلاق الطرق أمام الكنائس وتحويلها لشوارع بديلة مع التأكيد على منع وقوف وانتظار أي سيارات أمام الكنائس.

من ناحية اخري يسود جميع مدن المحافظة،حالة من الهدوء حيث لم تشهد أي منطقة بالمحافظة أي محاولة للخروج عن القانون.

يذكر أن حادثا إرهابيا وقع صباح اليوم بكنيسة مار جرجس بمحافظة الغربية، وأسفر عن مصرع ما يقرب من 21 شخصا وإصابة العشرات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد| استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

استنفار قوات الشرطة بالمحافظات لتأمين احتفالات أعياد الميلاد.. لدوريات الأمنية وقوات الانتشار السريع بدأت بالفعل عمليات تأمين الكنائس.. نشر ضباط وأفراد المرور في كافة الشوارع

استنفار أمنى بالأقصر لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

بغرفة عمليات وإعلان الطوارئ.. محافظة مطروح تستعد لرأس السنة الميلادية

الداخلية تتأهب لتأمين احتفالات رأس السنة.. رفع حالة الاستنفار بالمحافظات.. وانتشار أمنى مُكثف لحماية المصريين والسياح بجميع المحاور والميادين والمنشآت المهمة ودور العبادة

في المنيا استنفار أمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد

ترشيحاتنا

فيديو جديد .. منى فاروق توجه رسالة إلى جمهورها من دبي

سمير فرج يكشف سيناريوهات مستقبل الأزمة الليبية واحتمالات نشوب حرب مع تركيا .. فيديو

عروس ترفض السماح لشقيقة العريس بحضور حفل الزفاف

صفعة كبيرة لتركيا.. الجزائر ترفض التدخل في ليبيا

طلاق أصالة وطارق العريان .. القصة الكاملة

زاد 35 جنيها في أسبوعين .. اسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6-1-2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. طاجن جمبري على الطريقة المغربية

هاف بوت وهوت شورت.. نوال الزغبي تتحدى الشتاء بإطلالة جديدة

فى جولدن جلوب | ألوان مبهجة تسيطر على فساتين النجمات| وممثل شهير يخطف الأنظار بالريش