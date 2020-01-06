قبل الاحتفال بعيد الميلاد المجيد..استنفار أمني أمام الكنائس والمنشآت الحيوية بمطروح

تشهد محافظة مطروح حالة من الاستنفار الأمني أمام جميع الكنائس والمنشآت الحيوية بالمحافظة تزامنا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.



وأعلنت مديرية أمن مطروح ، أن المحافظة تشهد استنفارا أمنيا بكافة ربوع المحافظة لضبط أي محاولة للإخلال بالأمن العام.



حيث تم تعزيز الخدمات الأمنية أمام الكنائس و محيط البنوك وأقسام الشرطة والأماكن الحيوية الهامة والمحاور الرئيسية ومحطات السكة الحديد ونقاط التفتيش الأمنية تزامنا مع أعياد الأقباط .



كما تم إغلاق الطرق أمام الكنائس وتحويلها لشوارع بديلة مع التأكيد على منع وقوف وانتظار أي سيارات أمام الكنائس.



من ناحية اخري يسود جميع مدن المحافظة،حالة من الهدوء حيث لم تشهد أي منطقة بالمحافظة أي محاولة للخروج عن القانون.



يذكر أن حادثا إرهابيا وقع صباح اليوم بكنيسة مار جرجس بمحافظة الغربية، وأسفر عن مصرع ما يقرب من 21 شخصا وإصابة العشرات.