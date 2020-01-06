مخطط تركيا لاحتلال ليبيا.. العلميين: تهديد مباشر لمصر.. والفلاحين: الأمن القومي خط أحمر ونصطف خلف القيادة السياسية.. والزراعيين: أنقرة تستعيد عصور الظلام

"العلميين":
القرار التركي بالتدخل في ليبيا تهديد مباشر لمصر وحدودها الغربية
نقيب الفلاحين:
نقيب الفلاحين:
الأمن القومي المصري خط أحمر
"الزراعيين" تكشف أسباب مخططات الدولة التركية لاستعادة عصور الظلام
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إرسال قوات إلى ليبيا لحماية حكومة فايز السراج، ما يعد تهديدا بالخطورة على الحدود الغربية لمصر ، وفى هذا الصدد استطلعنا آراء بعض النقابات المهنية فى هذا وموقفهم من القيادة السياسية المصرية حال اتخاذ أي قرار.
في البداية، قال الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن هيئة كبار العلماء أكدت أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.
وأضاف "المليجي" في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، ورفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.
ودعت الهيئة، جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها.
وتدعم هيئة كبار العلماء ، الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها.
ويأمل أعضاء الهيئة في انتهاء هذا الصراع، داعين الله أن يحفظ مصر والمنطقة العربية وشعوبها، وأن ينعم عليها بالأمن والسلام، وأن يجنبنا جميعا مخاطر الحروب وويلات النزاعات التي يجب تجنبها بكل وسيلة ممكنة.
وأوضح نقابة العلميين أنها تتابع ما يجرى على ارض ليبيا الشقيقة وتثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية المصرية تلك الجهود التى تهدف الى المصالحة بين الفرقاء الليبيين وازالة كل الأسباب التى تؤدى الى التدخل الأجنبي فى الشأن الليبي .
وترى نقابة المهن العلمية ان التدخل التركي فى الشأن الليبي سيترتب عليه جلب عناصر إرهابية للأراضى الليبية وتسهيل مهمتها فى العدوان على ليبيا كما حدث سابقا فى سوريا ، وان هذه العناصر سوف تتمدد فى نشاطها الإجرامي للدول المجاورة وفى مقدمتها مصر لا قدر الله ، ولذلك يعتبر القرار التركي باالتدخل تهديدا مباشرا لمصر وحدودها الغربية ، ومن حق مصر الطبيعي ان تحمى حدودها وتصون شعبها وتقف فى وجه هذا العدوان بكل السبل والوسائل التى تملكها .
.
وامام هذا التهديد تعلن نقابة المهن العلمية انها تقف خلف قيادة مصر السياسية وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية والعلمية تحت تصرف قواتنا المسلحة أينما ذهبت حتى تمام زوال هذا الخطر الارهابي المدان .
فيما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن موقف الفلاحين ثابت لا يتزعزع تجاه الدعم الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدولة ضد أي تهديد داخلي أو خارجي.
وأضاف أبو صدام، أن غطرسة الرئيس التركي وتجاوزاته سوف تتحطم علي صخرة الإرادة المصرية وأن أحلام الأتراك بعودة الخلافة العثمانية، مجرد أوهام.
ولفت إلى أن أمن واستقرار ليبيا الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.
وأشار عبدالرحمن إلى أن فلاحين مصر بما يمثلونه من قوة شعبية منحوا الثقة في الحكومة المصرية وفي القيادة السياسية الحكيمة ومستعدون لمنح كل ما يمتلكون من الأبناء والدماء للقيادة السياسية من أجل التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري مساندين الرئيس السيسي والدولة المصرية في كل خطواتهم لوقف هذا الغرور التركي.
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن الجبهة الداخليه المصريه من فولاذ تصطف صفا واحد خلف القيادة السياسيه والجيش والشرطه في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بالامن القومي المصري.
ولفت إلي أن الفلاحين والذين يمثلون وأسرهم أكثر من50 % من المصريين أجمعوا علي مساندة الدوله المصريه ، والوقوف بكل حزم خلف القيادة السياسيه وانهم رهن اشاره القياده المصريه ويفوضونها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدوله داخليا وخارجيا.
وأضاف ابوصدام أن الفلاحين سوف يشاركون جموع الشعب في مؤتمر حاشد باستاد القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمساندة القوات المسلحة الباسله والشرطه المصريه ولتجديد العهد امام العالم بانهم وكل المصريين حكومة وشعبا قبائل وعائلات لن يسمحوا بالمساس بالامن القومي المصري ولن يقبلوا التطاول علي الرموز المصريه.
واشار عبدالرحمن أن الشعب المصري العظيم يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات المصريه بالوقوف بكل قوة امام التحديات الخارجيه ، وانهم مستعدون دوما للتضحيه بكل ما يملكون دفاعا عن هذا الوطن الغالي.
وأكد أنهم يبعثون رسالة تأييد مطلق للقاده المصريين ويعلنون امام العالم ان المصريين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين حكومة وشعبا نسيج واحد عصي علي التمزق رافضين كل الشائعات والمحاولات التي تسعي لاثارة الفوضي وبث روح اليأس في عناصر الامه المصريه.
وتابع :"كل الفلاحين علي ثقه في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومه المصريه رافعين شعار كلنا جسد واحد والجيش قبل العيش ".
وعلى نفس السياق ، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن جموع الزراعيين يدعمون القيادة السياسية ومجلس الامن القومي فيما الإجراءات العاجلة لدعم الامن القومي والحفاظ على السيادة والحدود والمصالح المصرية فيما تشهده المنطقة من تدخلات عسكرية خارجية غير شرعية في الشأن الليبي.
وأدان "خليفة"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة قرار البرلمان التركي بالموافقة علي إرسال قوات عسكرية تركية إلي ليبيا وهو ما يعد عودة لاستنساخ نموذج الدولة العثمانية التي تسبب في إنتشار عصور الظلام والجهل في المنطقة العربية مشددا على أن القرار يعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ ، وان جموع الزراعيين يقفون في خندق واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الامن القومي المصري.
وأكد نقيب الزراعيين ان السلوك التركي يستهدف النيل مما أحرزته مصر من تقدم إقتصادي إنعكس علي مشروعات عملاقة تم تنفيذها خلال فترة وجيزة حولت معه مصر إلي قبلة للاستثمار العالمي مما أثار حقد الأتراك علي نجاح السياسة المصرية على المستوي الاقتصادي.
ولفت "خليفة" إلى أن نجاح مصر في المشروعات الزراعية وعودة دورها الإقليمي عربيا ودوليا دفع الإتراك إلي محاولة النيل من هذا التقدم من خلال محاولات التدخل في دول الجوار المصري بدلا من التوجه نحو الحل السياسي وعدم التدخل في الشأن الليبي، مشيرا إلي أن المخطط التركي سيفشل مثل غيره من المخططات الدولية التي استهدفت الدولة المصرية.
"الزراعيين" تكشف أسباب مخططات الدولة التركية لاستعادة عصور الظلام
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إرسال قوات إلى ليبيا لحماية حكومة فايز السراج، ما يعد تهديدا بالخطورة على الحدود الغربية لمصر ، وفى هذا الصدد استطلعنا آراء بعض النقابات المهنية فى هذا وموقفهم من القيادة السياسية المصرية حال اتخاذ أي قرار.
في البداية، قال الدكتور عبد الستار المليجي، نقيب العلميين، إن هيئة كبار العلماء أكدت أن أي تدخل خارجي على الأراضي الليبية هو فساد في الأرض ومفسدة لن تؤدي إلا إلى مزيد من تعقيد الأوضاع في ليبيا وإراقة المزيد من الدماء وإزهاق الأرواح البريئة.
وأضاف "المليجي" في بيان، اليوم الاثنين، أنه يجب على العالم أجمع وفي مقدمته الدول الإسلامية والمؤسسات الدولية المعنية بحفظ السلم والأمن الدولي منع هذا التدخل قبل حدوثه؛ ورفض سطوة الحروب التي تقود المنطقة والعالم نحو حرب شاملة، ورفض منطق الوصاية الذي تدعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، والتأكيد على أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء.
ودعت الهيئة، جميع الأشقاء الليبيين إلى تغليب صوت العقل والحكمة ورفض الاستقواء بالخارج؛ لما يمثله ذلك من تدمير لمستقبل ليبيا وتفتيت لوحدة ترابها، وتمزيق أواصر الأخوة بين أبنائها.
وتدعم هيئة كبار العلماء ، الموقف المصري للحفاظ على أمن مصر وسلامتها، وأمن المنطقة بأكملها، وتحليه بأقصى درجات الدبلوماسية، مؤكدة أن هذا الموقف ليس بجديد على مصر التي كانت ولا تزال سدا منيعا ضد العبث بأمن الشعوب العربية والإسلامية وسلامتها.
ويأمل أعضاء الهيئة في انتهاء هذا الصراع، داعين الله أن يحفظ مصر والمنطقة العربية وشعوبها، وأن ينعم عليها بالأمن والسلام، وأن يجنبنا جميعا مخاطر الحروب وويلات النزاعات التي يجب تجنبها بكل وسيلة ممكنة.
وأوضح نقابة العلميين أنها تتابع ما يجرى على ارض ليبيا الشقيقة وتثمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية المصرية تلك الجهود التى تهدف الى المصالحة بين الفرقاء الليبيين وازالة كل الأسباب التى تؤدى الى التدخل الأجنبي فى الشأن الليبي .
وترى نقابة المهن العلمية ان التدخل التركي فى الشأن الليبي سيترتب عليه جلب عناصر إرهابية للأراضى الليبية وتسهيل مهمتها فى العدوان على ليبيا كما حدث سابقا فى سوريا ، وان هذه العناصر سوف تتمدد فى نشاطها الإجرامي للدول المجاورة وفى مقدمتها مصر لا قدر الله ، ولذلك يعتبر القرار التركي باالتدخل تهديدا مباشرا لمصر وحدودها الغربية ، ومن حق مصر الطبيعي ان تحمى حدودها وتصون شعبها وتقف فى وجه هذا العدوان بكل السبل والوسائل التى تملكها .
.
وامام هذا التهديد تعلن نقابة المهن العلمية انها تقف خلف قيادة مصر السياسية وتضع كل امكانياتها البشرية والمادية والعلمية تحت تصرف قواتنا المسلحة أينما ذهبت حتى تمام زوال هذا الخطر الارهابي المدان .
فيما قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن موقف الفلاحين ثابت لا يتزعزع تجاه الدعم الكامل والمطلق للرئيس عبد الفتاح السيسي وللجيش المصري في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدولة ضد أي تهديد داخلي أو خارجي.
وأضاف أبو صدام، أن غطرسة الرئيس التركي وتجاوزاته سوف تتحطم علي صخرة الإرادة المصرية وأن أحلام الأتراك بعودة الخلافة العثمانية، مجرد أوهام.
ولفت إلى أن أمن واستقرار ليبيا الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.
وأشار عبدالرحمن إلى أن فلاحين مصر بما يمثلونه من قوة شعبية منحوا الثقة في الحكومة المصرية وفي القيادة السياسية الحكيمة ومستعدون لمنح كل ما يمتلكون من الأبناء والدماء للقيادة السياسية من أجل التعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي المصري مساندين الرئيس السيسي والدولة المصرية في كل خطواتهم لوقف هذا الغرور التركي.
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين إن الجبهة الداخليه المصريه من فولاذ تصطف صفا واحد خلف القيادة السياسيه والجيش والشرطه في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بالامن القومي المصري.
ولفت إلي أن الفلاحين والذين يمثلون وأسرهم أكثر من50 % من المصريين أجمعوا علي مساندة الدوله المصريه ، والوقوف بكل حزم خلف القيادة السياسيه وانهم رهن اشاره القياده المصريه ويفوضونها في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الدوله داخليا وخارجيا.
وأضاف ابوصدام أن الفلاحين سوف يشاركون جموع الشعب في مؤتمر حاشد باستاد القاهرة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري لمساندة القوات المسلحة الباسله والشرطه المصريه ولتجديد العهد امام العالم بانهم وكل المصريين حكومة وشعبا قبائل وعائلات لن يسمحوا بالمساس بالامن القومي المصري ولن يقبلوا التطاول علي الرموز المصريه.
واشار عبدالرحمن أن الشعب المصري العظيم يطالب الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادات المصريه بالوقوف بكل قوة امام التحديات الخارجيه ، وانهم مستعدون دوما للتضحيه بكل ما يملكون دفاعا عن هذا الوطن الغالي.
وأكد أنهم يبعثون رسالة تأييد مطلق للقاده المصريين ويعلنون امام العالم ان المصريين رجالا ونساء مسلمين ومسيحيين حكومة وشعبا نسيج واحد عصي علي التمزق رافضين كل الشائعات والمحاولات التي تسعي لاثارة الفوضي وبث روح اليأس في عناصر الامه المصريه.
وتابع :"كل الفلاحين علي ثقه في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومه المصريه رافعين شعار كلنا جسد واحد والجيش قبل العيش ".
وعلى نفس السياق ، أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن جموع الزراعيين يدعمون القيادة السياسية ومجلس الامن القومي فيما الإجراءات العاجلة لدعم الامن القومي والحفاظ على السيادة والحدود والمصالح المصرية فيما تشهده المنطقة من تدخلات عسكرية خارجية غير شرعية في الشأن الليبي.
وأدان "خليفة"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة قرار البرلمان التركي بالموافقة علي إرسال قوات عسكرية تركية إلي ليبيا وهو ما يعد عودة لاستنساخ نموذج الدولة العثمانية التي تسبب في إنتشار عصور الظلام والجهل في المنطقة العربية مشددا على أن القرار يعد انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ ، وان جموع الزراعيين يقفون في خندق واحد خلف القيادة السياسية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الامن القومي المصري.
وأكد نقيب الزراعيين ان السلوك التركي يستهدف النيل مما أحرزته مصر من تقدم إقتصادي إنعكس علي مشروعات عملاقة تم تنفيذها خلال فترة وجيزة حولت معه مصر إلي قبلة للاستثمار العالمي مما أثار حقد الأتراك علي نجاح السياسة المصرية على المستوي الاقتصادي.
ولفت "خليفة" إلى أن نجاح مصر في المشروعات الزراعية وعودة دورها الإقليمي عربيا ودوليا دفع الإتراك إلي محاولة النيل من هذا التقدم من خلال محاولات التدخل في دول الجوار المصري بدلا من التوجه نحو الحل السياسي وعدم التدخل في الشأن الليبي، مشيرا إلي أن المخطط التركي سيفشل مثل غيره من المخططات الدولية التي استهدفت الدولة المصرية.