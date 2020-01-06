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حوادث

بعد شهر ونصف من الواقعة.. مستورد أدوات صحية يضبط سارق سيارته ويسلمه للشرطة في طوخ

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:22 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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إبراهيم الهوارى
تمكن مستورد أدوات صحية من ضبط لص سرق سيارته منذ شهر نصف بمعاونة بعض الأهالي بطوخ وتسليمه لمركز الشرطة حيث اعترف المتهم بسرقة السيارة وأرشد عن مكان تواجدها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .

وتبين من التحقيقات ان حضور "تامر ج ر" مستورد أدوات صحية لمركز شرطة طوخ ممسكا بـ"وائل ع ا" مقيم دائرة قسم اول بنها وقرر الأول بأنه قد تم سرقة السيارة خاصته سوداء اللون من أسفل مسكنه بقرية الجديدة مركز منيا القمح والمحرر بشأنها المحضر رقم 44841 لسنة 2019 جنح مركز منيا القمح الشرقية نهاية شهر نوفمبر الماضى

وانه أثناء قيامه بالبحث عن السيارة تمكن من التوصل إلى مكان تواجدها حوزة الأخير، فقام بالإمساك به بمعاونة الأهالي والحضور لديوان المركز للإبلاغ.

بمواجهة المتهم بأقوال المبلغ أقر بارتكابه واقعة سرقة السيارة وجرى اتخاذ إجراءات كف البحث عن السيارة في حينه وجاري الكشف عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة محل البلاغ.
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