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محافظات

121 مليون جنيه لتطوير 15 منطقة ضمن مخطط إعلان السويس خالية من العشوائيات

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:40 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
وقع اليوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات بروتوكول تطوير 15 منطقة غير مخططة بمحافظة السويس بتكلفة 121 مليون كمرحلة أولي لأعمال شبكات صرف صحي ورصف طرق وإنارة والتي تشمل 11 منطقة بحي الأربعين ومنطقة بحي فيصل وأخرى بحي عتاقة ومنطقة بحي الجناين ومنطقة بحي السويس وتنتهي الأعمال خلال 6 أشهر.

وأعرب المحافظ عن سعادته بتوقيع البرتوكول الذي يخدمة 465 ألف مواطن سويسي علي مستوي الأحياء من خلال تطوير 15 منطقة غير مخططة ولاتتوفر فيها الخدمات والمرافق العامة.

وفي اللقاء أكد المهندس خالد صديق علي توفير كل الدعم المالي في ظل وجود قيادات تنفيذية قادرة علي تنفيذ هذه المشروعات لخدمة شعب السويس ، مشيرا إلى أنه بانتهاء هذه الأعمال نعلن ان محافظة السويس أولى محافظات الجمهورية خالية من المناطق غير المخططة والعشوائية.

حضر توقيع البروتوكول كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد والمهندس حازم مصطفي المنسق العام لصندوق تطوير العشوائيات والمهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية للصندوق والمهندسة شيماء فؤاد مديرة التخطيط العمراني بالديوان العام لمحافظة السويس.
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