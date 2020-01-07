طلب إحاطة لوزير النقل بشأن عمل كوبرى كمدخل آخر لمدينة قويسنا

قال النائب عصمت زايد ، عضو لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان أنه سيتقدم بطلب إحاطة للواء كامل الوزير ، وزير النقل بشأن عمل كوبرى كمدخل آخر لمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية بديلا عن مزلقان السكة الحديد الواقع على طريق مصر - إسكندرية.



وأشار عصمت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن نسبة التقاطر بين القطارات فى خط السكة الحديد الواقع على طريق مصر - إسكندرية قريبة جدا، مما يؤدى لغلق المزلقان كل فترة ، مما يحدث تكدسا للأهالى خلف وأمام المزلقان.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.

