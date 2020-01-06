اختيار باحث بـ علوم بني سويف للتدريب بجامعة يوتا الأمريكية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف عن اختيار الدكتور حمادة محمد الاستاذ بكلية العلوم ضمن خمسة أعضاء هيئة تدريس على مستوى الجامعات المصرية للمشاركة في دورة تدريبة عن نظام التعليم الإلكتروني المتطور بجامعة يوتا الأمريكية.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التدريب يأتي في ضوء اختيار الجامعة كشريك رئيس في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بالتعاون مع جامعات تمبل وكاليفورنيا وواشنطن ويوتا الأمريكية.
وأشار رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف إلى 250 ألف دولار للمشروع الواحد.
وتابع رئيس جامعة بني سويف ، أن من ضمن إسهامات المشروع توفير بعثات لأعضاء هيئة تدريس، لتطوير مقررات متعلقة بالمياه واستحداث برامج جديدة للمياه واستحداث درجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، فضلا عن إتاحة فرص سفر للطلاب و لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للتدريب والتعلم والبحث.
وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن التدريب يأتي في ضوء اختيار الجامعة كشريك رئيس في مشروع إنشاء مركز التميز للمياه بالتعاون مع جامعات تمبل وكاليفورنيا وواشنطن ويوتا الأمريكية.
وأشار رئيس جامعة بني سويف أن المشروع يسهم في تمويل رسائل علمية للباحثين بالجامعة بمبالغ تتراوح بين 10 آلاف إلى 250 ألف دولار للمشروع الواحد.
وتابع رئيس جامعة بني سويف ، أن من ضمن إسهامات المشروع توفير بعثات لأعضاء هيئة تدريس، لتطوير مقررات متعلقة بالمياه واستحداث برامج جديدة للمياه واستحداث درجات علمية مشتركة مع جامعات أجنبية، فضلا عن إتاحة فرص سفر للطلاب و لطلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس للتدريب والتعلم والبحث.