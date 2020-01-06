عاش هنا.. محمد الكحلاوي منشد المواويل .. عشق نادي الزمالك ورافقه في سفرياته.. اختتم حياته بالمديح النبوي

محمد الكحلاوي «عاش هنا»: 24 سراي الجزيرة بالزمالك أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، اسم الفنان محمد الكحلاوي، ضمن مشروع «عاش هنا» الذي يخلد رموز مصر للأجيال القادمة، حيث وضعت لافتة باسمه بمقر إقامته وهو 24 سراي الجزيرة - الزمالك بالقاهرة.



اسمه بالكامل هو «محمد مرسي عبد اللطيف»، ولد بمركز منيا القمح التابع لمحافظة الشرقية، توفيت والدته أثناء ولادته ولحق بها أبوه وهو لا يزال طفلا، تربى في أسرة فنية، حيث احتضنه خاله الفنان محمد مجاهد الكحلاوي الذي كان معاصرًا للفنان صالح عبد الحي وكان ذا صيت وشهرة، وكان لملازمته لخاله - معلّمه - في حفلاته الأثر الكبير، عمل موظفا في السكك الحديدية، بدأ حياته الفنية بإنشاد المواويل الشعبية، ترك وظيفته والتحق بفرقة عكاشة وعمل بالإذاعة منذ نشأتها.



وكان يقضي وقته بين الغناء ولعب كرة القدم التي تميز فيها حتى أصبح في وقت لاحق كابتن فريق نادي السكة الحديد، كما كان يلازم نادي الزمالك ونادي الترسانة في كل سفرياتهم، خدمته الصدفة عندما كان يعمل «كومبارس» في فرقة عكاشة وتأخر مطرب الفرقة زكي عكاشة في ذلك الوقت، فطلب منظم الحفلة من الكحلاوي الغناء لتسلية الجمهور الذي تجاوب معه.



سافر مع فرقة عكاشة للشام دون علم خاله وكان لا يزال صبيا وعادت الفرقة بعد شهرين وتخلف هو هناك لثماني سنوات في بلاد الشام، تنقل فيها بين بلادها ليتعلم الغناء العربي الأصيل ويتقن خلالها اللهجة البدوية وإيقاعاتها وغناء الموال والعتابا ثم عاد إلى مصر، كما اتجه إلى الغناء البدوي الذي تعلمه جيدًا أثناء سفره فكوّن في بداية حياته ثلاثية جميلة مع بيرم التونسي بالكتابة وزكريا أحمد بالتلحين وهو بالغناء.



كوّن «الكحلاوي» ثاني شركة إنتاج في الوطن العربي وهي «شركة إنتاج أفلام القبيلة» أراد بها صناعة سينما بدوية، فتخصصت في الأفلام العربية البدوية مثل «أحكام العرب» و«يوم في العالي» و«أسير العيون» و«بنت البادية» وغيرها، وكلها شارك فيها بالتمثيل.



في عام 1945 انتخب نقيبا للموسيقيين لكنه تنازل للموسيقار محمد عبد الوهاب، اعتكف في نهاية حياته وقصر غناءه على فن المديح النبوي، وحصل على جائزة التمثيل – مصر عن دوره في فيلم «الزلة الكبرى»، جائزة الملك محمد الخامس، وحصل في عام 1967 على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، فضلا عن جائزة الدولة التقديرية.



وفي السينما: بنت البادية - كابتن مصر - أسير العيون - أحكام العرب - يوم في العالي - الزلة الكبرى - رابحة - بحبح في بغداد - عريس من إسطنبول - عنتر أفندي، ومن الأغاني: لأجل النبي - أتوب وأرجع لكم - خليك مع الله - ياقلبي صلي على النبي - هو الله - يا أمه التوحيد - وحي على الصلاة.