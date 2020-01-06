5 مكاسب للزمالك بعد الفوز على طنطا.. تعرف عليها

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا وغاليا خارج أرضه على فريق طنطا، بنتيجة ٣/٢، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.



وبهذا الفوز الغالى الذى جاء بعدما تأخر الأبيض بنتيجة هدفين لهدف، ارتفع رصيده إلى النقطة ٢١ فى ترتيب جدول الدورى من ١١ لقاء وصعد للمركز الثالث .



اعتمد الزمالك فى مباراته أمس أمام طنطا على العديد من الوجوه الجديدة والناشئين، والتي كانت ستكلفه الكثير لولا إصرار لاعبيه على تحقيق المكسب.



ويرصد موقع "صدى البلد" فى التقرير التالى، ٥ مكاسب خرج بها الزمالك من مباراته أمام فريق طنطا على النحو التالى:



تحقيق الانتصار



من أهم مكاسب الزمالك فى مباراته أمام طنطا هو تحقيقه للفوز وحصد الثلاث نقاط، حتى يبقى على آماله فى المنافسة على الدورى، رغم وصول الفارق بينه وبين الأهلى إلى ٩ نقاط.



تجربة عناصر جديدة



شهدت مباراة الزمالك أمام طنطا العديد من الوجوه الجديدة فى صفوف الفريق، بداية من حارس المرمى اللاعب محمد صبحى حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبى، والمشاركة الثانية للناشئ أحمد عيد، إلى جانب مشاركة محمد عبد السلام فى الدفاع ومحمد حسن فى وسط الملعب، وإراحة مصطفى محمد والدفع بعمر السعيد الذى أحرز هدف الزمالك الأول فى شباك طنطا.



فالأبيض بقيادة كارتيرون استطاع كسب الرهان بإراحة الأساسيين وفى نفس الوقت تجربة عناصر جديدة وتحقيق الانتصار بهم.



تحقيق الزمالك للفوز المتتالي وارتقائه للمركز الثالث



فوز الزمالك على فريق طنطا يعتبر الفوز الثانى على التوالى للزمالك بعد مباراة أسوان، وجاء فى وقت مهم للفريق الأبيض، لأن الانتصار يرفع من روح المعنوية للاعبين، وايضًا ارتقى الزمالك من المركز الرابع فى جدول الترتيب المركز الثالث.



ظهور الرغبة والإصرار لدى اللاعبين



ظهرت رغبة وإصرار لاعبي الزمالك أمام طنطا، على تحقيق المكسب بالمباراة بعدما كانوا متأخرين في النتيجة.



وظهر ذلك بشكل واضح باحتفال اللاعبين والجهاز الفنى بالكامل بهدف أحمد سيد زيزو القاتل فى الدقيقة ٩٢ من الوقت بدل الضائع.



فالزمالك في مباريات كثيرة له كان يفتقد الحماس والإصرار من لاعبيه على تحقيق الفوز، ولكن اختلف الأمر فى الوقت الحالى لاحساس اللاعبين بصعوبة موقف الزمالك.



ارتفاع الروح المعنوية للفريق قبل المواجهة الأفريقية



فوز الزمالك على طنطا، سيمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل لقائه الأفريقي أمام فريق زيسكو الزامبي يوم ١٠ يناير المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.



ويحتل الزمالك المركز الثانى فى مجموعته برصيد ٤ نقاط خلف مازيمبى الذى يتصدر المجموعة برصيد ٧ نقاط.



وتعادل الزمالك فى الجولة الماضية مع فريق زيسكو بزامبيا تعادل إيجابى بنتيجة هدف لمثله، ويأمل فى تحقيق الانتصار عليه يوم الجمعة المقبل، لتستمر نتائج الفريق الإيجابية .