سمير فرج يكشف سيناريوهات مستقبل الأزمة الليبية واحتمالات نشوب حرب مع تركيا .. فيديو

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن برلين ستعقد مؤتمرًا خاصًا بالأزمة الليبية، موضحًا أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعد أجندة المؤتمر.



وأضاف اللواء سمير فرج، فى حوار على قناة "المحور"، أن الجميع يأمل فى هذا المؤتمر، حيث سيتم تقديم الدعوي لـ ثلاث اطراف ليبية، وهم فايز السراج و رئيس البرلمان وحفتر.



وأشار اللواء سمير فرج، الى أن المؤتمر سيقدم الدعوي للدول الموجودة فى شرق المتوسط، وهم: مصر واليونان وقبرص، بالاضافة لـ أمريكا وروسيا وفرنسا وإيطاليا.



وأوضح اللواء سمير فرج، إلى أن الرئيس السيسي اتصل برئيس وزراء إيطاليا، وبعد أن كان رئيس وزراء إيطاليا متعاطف مع السراج عاد ورفض ما قام به السراج مع تركيا.



وكشف اللواء سمير فرج، أنه يتمني الخروج بحل سياسي وتجرى انتخابات في ليبيا بإشراف دولي، أو ألا يخرج المؤتمر بأي شيء وسيكون السراج سببا رئيسيا في ذلك، أو أن تتدخل القوى العظمى لحسم الازمة، معلقًا أن القذافى تم الاطاحة به من قبل حلف النيتو، فالمجتمع الدولي عليه دور كبير لحل الأزمة .



وتابع أن السيناريو الأسوأ فى الأزمة الليبية هو الحرب، وذلك إذا فشلت كل الحلول السابقة، وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بمجود كبير فى الفترة الماضية.



وأكد أن موقف مصر من الشعب الليبي هو أنها داعم للدولة الليبية سياسيًا ودبلوماسيًا، وكشف أن قرار مصر بدخول حرب في ليبيا هي آخر الحلول التي يمكن أن يتم اللجوء إليها بالنسبة للرئيس السيسي لأن القائد العسكري تكون الحرب بالنسبة له هو القرار الأخيرة بعكس الرئيس المدنى مثل أردوغان قام بارسال قواته بسهوله ليبيا.

