تعاون بين التضامن والاتصالات لميكنة وتطوير البرامج المتعددة

عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،اجتماعًا تم خلاله بحث سبل تعزيز وتوثيق التعاون المشترك لميكنة وتطوير البرامج المتعددة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لشرائح المجتمع المختلفة.



وتضمن الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في تحديث البنية المعلوماتية لوزارة التضامن في عدد من الملفات الخاصة بالوزارة منها الملاجئ ومؤسسات الرعاية والاستعانة بتطبيقات ونظم تحليل الحركة والسلوك بأدوات مراقبة وأنظمة ذكاء إصطناعي حديثة تمكن الوزارة من التوقع المبكر لإمكانية حدوث مخالفات أو انتهاكات لذوى الرعاية ومنع ذلك قبل حدوثه وحوكمة المنظومة والإشراف عليها بكفاءة وتوفير أعلى درجات الرعاية للمستحقين لها.



كما تم مناقشة تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للجمعيات الأهلية ما يتيح لوزارة التضامن وجود قاعدة بيانات واضحة للجمعيات الاهلية ومجالات عملها والمستفيدين منها وانواع التدخلات التي تقدمها الجمعيات.



وتم ايضًا خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بالنقل الى العاصمة الإدارية بالإضافة إلى منظومة البيانات الخاصة بالوزارة في كافة محاورها في التأمينات والمعاشات وبناء قاعدة بيانات لذوي الإعاقة والاهتمام خلال الفترة القادمة بمحور التجارة الالكترونية والتعاون بين الوزارتين في هذا المجال من خلال توفير منصات رقمية لمساعدة الاسر المنتجة والشباب في تسويق منتجاتهم بهدف خلق مردود تنموي اقتصادي من خلال التكنولوجيا.