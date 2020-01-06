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حوادث

خطة أمنية لتأمين أساطير كرة القدم بالعالم في حفل الكاف بالغردقة

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:25 م
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
حرصت الجهات المعنية على تأمين خطوط سير أساطير كرة القدم في العالم، الذين يشاركون في حفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" التي يعلن خلالها عن أفضل لاعب أفريقي خلال 2019 والتي ينافس عليها نجمنا محمد صلاح.

وتؤمن الشركة الإفريقية للأمن والحراسة المتخصصة الحفل ، بإشراف اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس الادارة واللواء محمود طاهر العضو المنتدب والعقيد احمد عيسي رئيس قطاع التسويق والمبيعات، خطوط سير اللاعبين منذ أن تطأ أقدامهم مدينة الغردقة وتحركاتهم.

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وحرص رجال الشركة الإفريقية للأمن والحراسة على الظهور في مشهد حضاري راقي، من خلال التواجد بشكل منظم بأماكن الإحتفال، فيما يشاركوا في تأمين دخول الضيوف والحفل حتى نهايته مساء غدًا الثلاثاء.

وتستعد مدينة "الغردقة" لإستضافة النسخة الـ 28 من حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، والمحدد له السابع من يناير الجارى والذى سيشهد الاعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019، ويتنافس عليها نجوم الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، وهم المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله ساديو مانى، والجزائرى رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي.

وكان قد وصل للغردقة نجم أفريقيا وبرشلونة السابق الكاميرونی صامويل ايتو وقد اعلن نجم منتخب الكاميرون المعتزل عن سعادته لزيارۃ الغردقۃ، واعتزازه بتقديم حفل الافضل فی أفريقيا من الغردقۃ.

وتعد كوت ديفوار أكثر دول القارة السمراء تتويجا بجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا منذ عام 1992، وذلك بـ 6 ألقاب وفقًا للموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، بعدما توج بها يايا توريه "4 مرات"، وديدييه دروجبا "مرتين"، تتبعها نيجيريا بخمسة ألقاب، منها إثنين لكانو وواحدة لكل من إيمانويل أمونيكى ورشيدى ياكينى وفيكتور إيكبيبا، كذلك الكاميرون حيث كانت الجائزة من نصيب صامويل إيتو فى أربع مناسبات، بينما توج بها باتريك مبوما "مرة واحدة".

وعلى هامش تواجدهم فى مصر أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، عن قيام عدد من أساطير القارة السمراء بزيارة جامعة القاهرة اليومالاثنين، وذلك قبل حضورهم حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" .

وكتب "الكاف" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "هل تخيلت أن ترى أحد الأساطير يمشى معك فى الجامعة؟ أساطير الكُرةِ الأفريقية؛ دروجبا وتوريه بجانب الثنائى الفرنسى دجوركاييف ولورا جورجس، سيكونون حاضرين فى جامعة القاهرة ليجيبوا عن أسئلتكم قبل يوم من حفل جوائز الكاف".
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