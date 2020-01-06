تداول 449 شاحنة و33 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر تداول 449 شاحنة بضائع و33 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى امانة، عزيز اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 118 شاحنة و12 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة القاهرة وعلى متنها 26 سيارة وغادرت خمس سفن وهى القاهرة، الحرية2، نما اكسبريس، ضبا بريدج، الجونة تريدر وعلى متنهم 222 شاحنة و18 سيارة .



كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 43 شاحنة و1 سيارة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة سينا وعلى متنها 16 شاحنة و2 سيارة وغادرت السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 51 شاحنة و1 سيارة بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة كوين نفرتيتى فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة كوين نفرتيتى (وصول وسفر ) .





