تدريب 46 طالبًا سودانيًا على برامج الهندسة الطبية بجامعة الإسكندرية.. صور

نظم مركز التكنولوجيا الطبية للأبحاث والخدمات التابع لمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، دورة تدريبية لـ 46 طالبًا من كلية الهندسة بجامعة المستقبل بدولة السودان، وذلك في عدة برامج متخصصة بمجال الهندسة الطبية.



وشملت الدورة التي استغرقت 11 يوما بالتنسيق مع كلية طب الأسنان، التدريب على الهندسة الوراثية وهندسة الأنسجة وتصميم وابتكار الأجهزة الطبية، وجهاز الأنف الاليكتروني، وجهاز هشاشةDEXA، إلى جانب الذكاء الإصطناعي في الهندسة الطبية.



ومن جانبه، أكد الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، على العلاقة الوطيدة التي تربط مصر بشقيقتها السودان، لافتا إلى أن البلدين يمتلكان تاريخ ويربطهما مصير مشترك.



وأعرب نائب رئيس جامعة الإسكندرية، عن أمله في أن تؤتي الدورة ثمارها على الطلاب، وأن تحقق الهدف المرجو منها في تزويد مهاراتهم العلمية وأن تلاحقها دورات أخرى في مختلف التخصصات.



على الجانب الآخر، أكد الدكتور إلياس صديق، نائب عميد كلية الهندسة جامعة المستقبل بالسودان، أن نجاح الدورة فاق المتوقع منها لاسيما أنها أضافت للطلاب الكثير في مجال الهندسة الطبية التي تعد احد أهم المجالات في الآونة الاخيرة.



ولفت صديق، إلى أنه يتمنى أن تستمر الدورة بصفة سنوية، موجها الشكر للدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الاسكندرية التي تعتبر وجهة تعليمية رائدة ومنارة للعلم في مختلف المجالات.



حضر حفل ختام الدورة التدريبية كل من الدكتورة آمال غانم، عميد معهد البحوث الطبية، والدكتورة آمال فرحات، وكيل المعهد لشئون البيئة خدمة المجتمع، والدكتورة جيهان خليل، المدير التنفيذي لمركز التكنولوجيا الطبية للأبحاث والخدمات.