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مرأة

فوائد مذهلة للجسم عند تناول القهوة بدون سكر أو حليب .. تعرف على التفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:39 م
قهوة
قهوة
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كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي السابق عن فوائد عديدة لشرب القهوة بدون سكر أو حليب وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ".

وقال الدكتور جمال شعبان، في تدوينة عبر حسابه:" القهوة السادة بدون سكر بدون حليب من ٣ إلي ٥ فنجان يوميا مفيدة للقلب وتمنع تصلب الشرايين " .

وأضاف :" أنها تحمي من جلطات القلب وتمنع السكتة الدماغية وتقوي الذاكرة وتحمي من الألزهايمر".

كما قدم الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عدة نصائح سهلة وبسيطة لاصحاب الوزن الزائد، تساعدهم في التخسيس بشكل سريع وآمن.

وكتب جمال شعبان عبر حسابه على فيسبوك، قائلا : اهم ١٠ خطوات للتخسيس وتتضمن:

النوم الجيد
الامتناع او الإقلال من المشروبات والعصائر المحلاة واستبداله بأكل الفواكه الطازجة
تناول القهوة بدون سكر وحليب
شرب الماء بانتظام
الرياضة بانتظام
الغذاء البروتيني
البروبيوتيك مثل الزبادي
التكيف مع ضغوطات الحياة
تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة
زيت جوز الهند.
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