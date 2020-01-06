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حوادث

مجازاة مسئولين بشركة أرز للإهمال في العمل

الإثنين 06/يناير/2020 - 02:38 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
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كتب محمد زهير
خصمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارى ، أجر ١٠ أيام من راتب كل من مدير إدارة القضايا بإحدي شركات الأرز ومحام تحت رئاسته ، ووجهت عقوبة الإنذار لرئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة ، لاتهامهم بعدم أداء العمل بدقة ، ولم يحافظوا علي أموال وممتلكات عملهم .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود ، وسكرتارية محمد حسن .

بداية الواقعة بتقرير التفتيش الفني على الإدارة القانونية بإحدي شركات الأرز من وجود قصور في عمل الإدارة القانونية ، وتبين من التحقيق أنها مخالفات إدارية .

وثبت للمحكمة إهمال المحامى في مباشرة بعض الدعاوى الجنائية الخاصة بعمله ، بعدم حضور الجلسات ، وبشأن أهمال مدير إدارة القضايا في مباشرة التحقيق المتعلق بواقعة عدم التأمين على سيارة الشركة ، وعدم وصف المخالفة بكونها مالية وتقاعسه عن إخطاره الجهاز المركزي للمحاسبات ، وبرر ذلك بضغوط العمل الكثيرة .

وأضافت المحكمة أن المحال الثالث بصفته رئيس قطاع الشئون القانونية ، أحجم عن إنشاء سجلات وملفات للإدارة رئاسته ، ولم تقتنع المحكمة بما برره بوجود تزوير في تحقيقات النيابة الادارية ، وذكرت أنه افتراء ، وتبين لديها توقيعه علي المحضر ، ومن ثم ينتفي التزوير أو الإكراه ، وهى مجرد محاولة منه للتنصل من المسئولية .
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