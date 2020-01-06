كريم فهمى وزوجته يشعلان إنستجرام بهذه الصورة

نشر الفنان كريم فهمى من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة برفقة زوجته دانية.
وظهر فهمى وزوجته خلال احتفال هنا الزاهد بعيد ميلادها بإحدى المطاعم الشهيرة وخطف فهمى وزوجته أنظار الجميع.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير وجاءت أبرز التعليقات: اجمل ثنائى, ربنا يحفظكوا بجد, ازاى حلوين كدا.
يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.
وظهر فهمى وزوجته خلال احتفال هنا الزاهد بعيد ميلادها بإحدى المطاعم الشهيرة وخطف فهمى وزوجته أنظار الجميع.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير وجاءت أبرز التعليقات: اجمل ثنائى, ربنا يحفظكوا بجد, ازاى حلوين كدا.
يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.