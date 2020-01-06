فى عيد ميلاد جنات.. تعرف على عمرها الحقيقي وزوجها

تحتفل اليوم الفنانة جنات بعيد ميلادها الـ 34 فهى إحدى المطربات اللاتى يمتلكن صوتا قويا وجذابا فهى موهبة جيدة أشاد بها الجميع.



تزوجت الفنانة جنات مؤخرا من رجل أعمال مصرى وأنجبت منه طفلة أطلقت عليها اسم جنات وقالت جنات: "اختيار الاسم كان نابعا من زوجها الذى عبر فيه عن حبه الشديد لها".



نشأت جنات مع 3 أشقاء، وكانت هي الأصغر والفتاة الوحيدة بينهم، وبما أنها الأصغر كانت جنات محط رعاية واهتمام الجميع.



ووقفت جنات لأول مرة في حياتها على المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، ورغم صغر سنها لم تشعر جنات بالخوف ولم تكتف بالفوز بالمركز الأول بالمسابقة ولكن اشتركت لاحقا في ثلاث مسابقات أخرى في المغرب، وفازت بالمركز الأول فيهم جميعا.



كما فازت بالمركز الأول في مسابقة رابعة بالاسكندرية قبل أن تفوز بالمركز الأول أيضا في مهرجان السياحة والتسوق في دبي دعتها رتيبة الحفني لتغني كضيفة شرف بمهرجان القاهرة للموسيقي العربية، والذي أقيم في دار الأوبرا.