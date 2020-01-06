سواريز لاعب الشهر في الدوري الإسباني

حصد لويس سواريز، نجم فريق برشلونة، جائزة أفضل لاعب خلال شهر ديسمبر الماضي، في الدوري الإسباني "لا ليجا".



ونال سواريز جائزة لاعب الشهر، بعدما خاض 6 مباريات مع البارسا، وتمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصنع 6 أهداف حاسمة.



وسيتسلم سواريز الجائزة، قبل انطلاق صافرة مباراة فريقه أمام غرناطة، في "كامب نو" والمقرر إقامتها يوم 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الليجا.



ويستعد سواريز لقيادة برشلونة يوم الخميس المقبل أمام أتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والذي سيقام في المملكة العربية السعودية.