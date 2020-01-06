القمامة تحتل شوارع إمبابة

أرسل القارئ محمد السمري رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، يشتكي فيها من انتشار القمامة بأحد شوارع إمبابة بمحافظة الجيزة.



وقال السمري، في شكواه نعانى نحن أهالى إمبابة بمحافظة الجيزة ، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.



وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.



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