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بين الناس

القمامة تحتل شوارع إمبابة

الإثنين 06/يناير/2020 - 07:00 م
صدى البلد
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أحمد قطب
أرسل القارئ محمد السمري رسالة لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد،  يشتكي فيها من انتشار القمامة بأحد شوارع إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال السمري، في شكواه نعانى نحن أهالى إمبابة بمحافظة الجيزة ، من انتشار القمامة بشكل كبير، الأمر الذي يبعث للأهالى الروائح الكريهة إضافة إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تنتقل عن طريق الحشرات الطائرة.

وطالب المسؤولين برفع القمامة من الشوارع رأفة بحال الأهلى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.
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