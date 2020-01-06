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منوعات

بسبب هوسه بألعاب الفيديو.. مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق نشب بالمنزل

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:00 م
صدى البلد
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هدير علاء
تمكن مراهق في الخامسة عشر من عمره من إنقاذ حياة عائلته بأكملها من حريق نشب بالمنزل، بسبب "هوسه بألعاب الفيديو"، لأنه على الرغم من أن والده طالبه بالتوقف عن ممارسة ألعاب الفيديو والخلود للنوم بعد أن تأخر الوقت، إلا أن المراهق قرر تجاهل الأمر وواصل اللعب على أي حال.

وأفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، بأن الصبي "سيث مانسفيلد"، وهو من مدينة "لوبورو" البريطانية، ظل منشغلًا بألعاب الفيديو طوال الليل تقريبًا، وهو ما أدي لحسن الحظ، إلى قيامه بتنبيه والده بأن حريقًا نشب على نحو مفاجئ بالمنزل، بعد أن لاحظ أصواتا غريبة بالمنزل في الساعات الأولى من الصباح.

ونقلت صحيفة "ميرور" عن والد الصبي "فيليب مانسفيلد" قوله إن "سيث" أيقظه من النوم وأخبره بأنه كان يسمع أصواتًا غريبة صادرة من الطابق السفلي بالمنزل، وعندما توجه والده لتفقد الأمر اكتشف أن حريقًا قد اندلع.

وأوضح الأب أنه كان يعتقد أن في إمكانه السيطرة على الحريق في البداية، لذلك توجه إلى المطبخ كي يحضر دلوًا من الماء، لكنه سرعان ما انتبه إلى أن هناك أدخنة كثيفة تملأ المنزل، ومن ثم أدرك أنه لا يوجد لديه وقت وقام بإخراج أطفاله وشريكة حياته من المنزل على الفور.

وأكد الأب أن نجله أنقذ حياة العائلة، مشيرًا إلى أنه كان من غير الممكن بالنسبة إليهم مغادرة المنزل في الوقت المناسب إذا لم ينبهه "سيث" إلى وجود أمر غريب.

يذكر أن الحريق ألحق أضرارًا جسيمة بالمنزل، وقد تلقت العائلة مساعدات وتبرعات من قبل العديد من الأشخاص، وتوجهت للإقامة في منزل إحدى الأقارب في أعقاب ذلك.

ويُعتقد أن الحريق بدأ في غرفة المعيشة بعد أن تسببت الحرارة الصادرة عن موقد التدفئة في اشتعال النيران في الزينة الخاصة بعيد الميلاد.
بسبب هوسه بألعاب الفيديو.. مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق نشب بالمنزل
بسبب هوسه بألعاب الفيديو.. مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق نشب بالمنزل
بسبب هوسه بألعاب الفيديو.. مراهق ينقذ حياة عائلته من حريق نشب بالمنزل
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