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حوادث

أدى لوفاة 3 أشخاص..النيابة تطلب تحريات المباحث عن حادث جامعة القاهرة

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:50 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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ندى حمودة- أحمد مهدي
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الاثنين، تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص أمام كلية الزراعة بجامعة القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 7 آخرين، للوقوف على أسباب الحادث ومعرفة ملابساته، والتحفظ على السيارات وعرضها على مهندس فني لفحصها.

وصرحت النيابة العامة، بدفن الجثث، كما استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين للاستماع إلى أقوالهم.

كانت قوات الأمن تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص ما أدى لانقلابها ومصرع 3 وإصابة 7 آخرين.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل "لوري"، وانقلاب الميكروباص، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين نقلوا إلى مستشفى بولاق الدكرور العام وأم المصريين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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