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رياضة

حازم إمام يقترب من المشاركة مع الزمالك أمام زيسكو الزامبي

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:50 م
حازم امام
حازم امام
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القسم الرياضى
كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن جاهزية حازم امام الظهير الأيمن للفريق للمشاركة أمام زيسكو الزامبي، في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي بنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، تعافي حازم إمام من إصابته التي لحقت به في الفترة الأخيرة، حيث كان يعاني من شد في العضلة الخلفية .

واضاف المصدر ، أن اللاعب كان جاهز أمام طنطا في اللقاء التي أقيم أمس، ولكن كارتيرون المدير الفني فضل إراحته، استعدادًا لمواجهة زيسكو.

و يتواجد الزمالك في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، حيث يتصدر المجموعة مازيمبي برصيد 7 نقاط، ويأتي زيسكو وأول أغسطس في مركزي الثالث والرابع بنقطتين.
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