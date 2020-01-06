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محافظات

إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين ، مناطق بوغاز الجميل ١ و٢ غرب بورسعيد ، وعدد من المناطق على الطريق الدائري وذلك فى إطار وضع إجراءات قانونية لمواجهة ظاهرة صيد الزريعة بهذه المناطق ،لما تمثله من خطورة على الثروة السمكية بمحافظة بورسعيد ، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد و شرطة المسطحات المائية ببورسعيد والعميد أيمن سرى رئيس حى غرب .

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن تلك الإجراءات تلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لمنع أى محاولات للاعتداء على الثروات الطبيعية والسمكية ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو الخارجين عن القانون .

والتقى المحافظ خلال جولته بمنطقة بوغاز ١ بأحد الصيادين ، مؤكدا أن هناك اهتمام كبيرا بتوفير مناخ آمن للحفاظ على الثروة السمكية وسير أعمال الصيد بشكل سليم لا يعوقه شيء.

وشدد المحافظ ، على سرعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمنع صيد الزريعة بشكل مخالف ، لما تمثله تلك الظاهرة من خطرًا على الإنتاج السمكي والمخزونات السمكية ببحيرة المنزلة، بسبب قيام البعض بصيد كميات كبيرة وبطرق غير مشروعة، تجلب معها أنواع أخرى من أسماك الزريعة، بخلاف ما تقوم بها الثروة السمكية.
إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد
إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد
إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد
إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد
إجراءات لمنع صيد الزريعة بمنطقة بوغازي الجميل ببورسعيد
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