مواطن يستغيث بوزير الكهرباء: ارتفاع الفاتورة من 85 لـ 3500 جنيه

أرسل القارئ كمال مجلى المقيم بمنطقة المعهد الدينى العصافرة بمحافظة الإسكندرية شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد بسبب زيادة فاتورة الكهرباء إلى 3500 جنيها بعد أن كانت تأتي كل شهر 85 جنيها.



يقول كمال "إن الفاتورة زادت بشكل كبير إلى أن وصلت الشهر ده إلى 3500 جنيه بعد أن كانت تأتى كل شهر 85 جنيها".



وناشد مجلى وزير الكهرباء التدخل لحل مشكلته .



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360.

