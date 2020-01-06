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برلمان

المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:14 م
رئيس حزب المصريين
رئيس حزب المصريين الأحرار والبابا تواضروس الثانى
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فريدة محمد
هنأ حزب المصريين الأحرار ، برئاسة الدكتور عصام خليل وكل قيادات وأعضاء الحزب، الشعب المصري وقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ودعا الحزب فى بيان صحفى له أن يعيد الله هذه الأيام المباركة بالخير و السلام، وأن يحفظ أمن مصر وأمانها دوما، وأن يحفظ رئيسنا المحبوب الرئيس السيسي، وجيشنا العظيم.

وأكد " المصريين الأحرار" أن عيد الميلاد المجيد هو عيد المحبة والسلام اللذان دعا لهما السيد المسيح.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور عصام خليل رئيس الحزب وفدا من القيادات لحضور صلاة القداس الإلهي بكاتدارئية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

جدير بالإشارة أن رئيس حزب المصريين الأحرار شارك ووفد مرافق احتفالات الكنيسة الإنجيلية بالأمس وهنأ الدكتور القس أندريه ذكي بالأعياد وعموم أبناء الكنيسة الإنجيلية.
المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد الميلاد المجيد
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