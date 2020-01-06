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محافظات

شاهد.. تعامد الشمس على معبد الملكة حتشبسوت بالأقصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:27 م
تعامد الشمس على معبد
تعامد الشمس على معبد الملكة حتشبسوت
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شمس يونس
أعلن أيمن أبو زيد رئيس الجمعية المصرية للتنمية السياحية بالأقصر أن الأقصر شهدت اليوم تعامد الشمس على معبد الملكة حتشبسوت وأشرقت الشمس على مقصورة الإله آمون والتى شيدت من الحجر الجرانيت، لافتا أن هذا يحدث مرتين فى العام يوم السادس من يناير ويوم التاسع من ديسمبر وهو فى احتفالات الإله "حتحور" رمز الحب والجمال فى مصر القديمة والإله "حورس".

وأضاف أن الأقصر أصبحت مركزا للظواهر الفلكية فى البرين الشرقي والغربي ونبذل الجهد حتى نضع كل هذه الظواهر على الخريطة السياحية بالأقصر حتى نخلق نمط جديد تسمى " السياحة الفلكية " والذي يجذب العديد من السائحين من مختلف العالم.
 
وكان قد رصد عدد من الأثريين والسائحين ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس في معبد الملكة حتشبسوت بالبر الغربي بالأقصر اليوم الإثنين وسط أجواء تعمها البهجة والسرور.

ويحتفل السائحون كل عام في مثل هذا الوقت بهذه الظاهرة كل عام بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، وذلك في عيد "حتحور" ربة السعادة والرقص والموسيقى والمرح عند المصري القديم.

ورصد هذه الظاهرة فريق علمي برئاسة الدكتور أحمد عوض الباحث المتخصص في رصد الظواهر الفلكية بالمعابد المصرية القديمة وتم توثيقها فى عام 2010 وهذه الظاهرة تأتي ضمن 22 حدثًا فلكيًا مرتبط بالشمس وتعامد أشعتها على المعابد والمقاصير المصرية القديمة.
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