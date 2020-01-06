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أخبار البلد

نقيب المحامين: الدولة قادرة على مواجهة خطر التواجد التركي في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:55 م
سامح عاشور نقيب المحامين
سامح عاشور نقيب المحامين
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حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، على ثقته في انتباه الدولة المصرية لمدى خطورة التواجد العسكري التركي في ليبيا، بعدما أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس الأحد، عن بدء توجه القوات التركية إليها بشكل تدريجي.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاء مفتوح بمحامي محافظة الفيوم اليوم الإثنين: "واثق أن الدولة المصرية تملك خططا متدرجة لمواجهة هذا الأمر، ونحن ندعمها وندعم القوات المسلحة إلى أخر مدى لحماية الأمن القومي المصري".

وشدد "عاشور"، على أن كل الأمة العربية جزء لا يتجزأ من مصر، موضحا: "عندما ندافع عن فلسطين فنحن ندافع عن قضية مصرية وليست أجنبية، والدفاع عن ليبيا أيضا قضية مصرية، فأي كارثة ستحل بها من الاحتلال التركي ستمثل أزمة لمصر، ومن يعتقد غير ذلك مخطئ".

وأعرب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن تعجبه من التواطؤ العالمي بشأن التحركات العسكرية التركية بالمنطقة العربية، بداية من احتلال الشمال السوري، والآن توجه قوات إلى ليبيا.

وأنهى كلمته قائلا: "نحن في نقابة المحامين خطابنا شعبي، أما الخطاب الرسمي للدولة له رجاله، وطيلة تاريخ النقابة الطويل نحن ضد أمريكا وإسرائيل والآن ضد تركيا، فلتسقط أمريكا وإسرائيل وتركيا".
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