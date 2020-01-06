معهد إسرائيلي: اغتيال سليماني يعزز فرص الحرب ضد حماس في 2020

كشف معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب اليوم، الإثنين، عن أن احتمالات اندلاع حرب مع حركة حماس في قطاع غزة في 2020 ما زالت مرتفعة، وذلك رغم جهود التهدئة ورغم أن الخطورة من جبهة غزة أقل بكثير من الجبهة الشمالية.





ووفقا لـ موقع "أمد" للإعلام الفلسطيني، لفت المعهد إلى أن هناك احتمال اندلاع مواجهة في الجنوب مع غزة إذا لم توقع اسرائيل اتفاق تهدئة مع حركة حماس. ويركز تقدير المعهد الاسرائيلي على عدد من الأسباب المركزية والتي ستدفع نحو الحرب وهي محاولات تنظيم حزب الله ترسيخ مكانته في الشمال وداخل سوريا.





وعلاوة على ذلك، محاولة حركة حماس رفع الحصار عن قطاع غزة والتوصل الى تهدئة، بالإضافة الى الانجازات التي تنجزها اسرائيل وتوجيه ضربات قاسية لإيران وحزب الله داخل سوريا.





وحول عملية اغتيال قاسم سليماني، رأى المعهد أن الاغتيال قد رفع نسبة احتمالية المواجهة خلال عام 2020 حيث يعتبر سليماني المحرك المركزي في الانشطة المعادية لإسرائيل وأمريكا في المنطقة.





وأكد أن "اسرائيل تستعد لعدد من السيناريوهات للمواجهة بين ايران وامريكا والتي ستكون تل ابيب جزءا منها، أو مواجهة شرسة بين حزب الله واسرائيل في الشمال الأمر الذي سيفتح حرب ثالثة على لبنان"





وأشار معهد دراسات الأمن القومي الاسرائيلي، إلى أن هناك خيارين قد تلجأ لهما إيران وهو العودة إلى الحل الدبلوماسي والدولي أو السير قدمًا نحو تطوير البرنامج النووي الأمر الذي يتطلب تعاونا أمريكيا - إسرائيليا في كلا الأمرين .



