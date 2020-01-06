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محافظات

سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:22 م
سقوط شجرتين بسبب
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
تعرضت محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، لعاصفة ترابية تجاوزت سرعتها 40 كيلو متر في الساعة، وصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصل إلى حد الصقيع، وذلك دون هطول أمطار.

وتسببت العاصفة في إنعدام للرؤية على الطرق السريعة وداخل المدينة، كما تسببت سرعة الرياح في سقوط شجرتين بشارع بنى العباس بحي وسط.

ورغم العاصفة إلا أن حركة الملاحة البحرية قد انتظمت بميناء الإسكندرية حيث تمت أعمال رسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية.

وتأتي العاصفة الترابية بعد ساعات من الهدوء النسبي في الطقس الذي شهدته المدينة صباح اليوم الإثنين.
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
سقوط شجرتين بسبب عاصفة ترابية بالإسكندرية
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