الشوط الأول.. أساطير أفريقيا تتقدم على نجوم العالم 4 /3 تحت سفح الأهرامات

انتهى الشوط الأول بين أساطير أفريقيا الذى يقوده أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى، وأساطير العالم الذى يقوده "إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الأوروبى، بتقدم الفريق الأول 4 / 3 فى المباراة الاستعراضية المقامة على سفح الأهرامات؛ على هامش حفل جوائز الكاف للأفضل فى أفريقيا، الذى سيقام غدًا فى الغردقة بحضور أساطير نجوم العالم.





ويضم الفريق الأول، عددًا من أساطير كرة القدم الأفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة، دروجبا، سامى الجابر، مصطفى حاجى، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدى بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديغا، رابح ماجر".





ويضم الفريق الثاني، مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، وبعض نجوم كرة القدم الأفريقية، وهم: "جوليو سيزار، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمى ديجيتاب، الأخضر بلومي"، ومعهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.





وحرص عدد من نجوم الكرة العالمية، على رأسهم الفرنسي دجوركاييف، على حضور ندوة نقاشية لأساطير كرة القدم صباح اليوم فى جامعة القاهرة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، وسط حضور طلابي كبير، ونظم الاتحاد الدولي "فيفا" والاتحاد الأفريقى ووزارة الشباب والرياضية اللقاء الطلابى مع أساطير كرة القدم على المسرح الكبير بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة.





وينطلق فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، حفل أفضل لاعب فى أفريقيا والذى تستضيفه مصر، وتحديدًا فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثي محمد صلاح نجم مصر وليفربول و السنغالى ساديو مانى نجم ليفربول والجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتى الإنجليزى.



