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أخبار البلد

الصحفيين .. تناقش الأوضاع في ليبيا .. الأربعاء المقبل

الإثنين 06/يناير/2020 - 04:19 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ندوة تحت عنوان " الدور التركي في ليبيا..الأهداف والانعكاسات على الأمن القومي"، تهدف الندوة لاستعراض تفاصيل الدور التركي في ليبيا وانعكاساته على الأمن القومي لدول الجوار وعلى رأسها مصر.

ويتحدث فى الندوة زياد عقل الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عن انعكاسات التدخل التركي على مستقبل الأزمة الليبية، وأحمد عامر مدير مكتب الأهرام في ليبيا عن واقع الأوضاع على الأرض في ليبيا، وأحمد كامل البحيري الباحث بمركز الأهرام عن التوظيف السياسي والأمني التركي للمليشيات المسلحة في ليبيا، وخالد البرماوي صحفي متخصص في الإعلام الرقمي عن كيفية التأكد من صحة الأخبار والتقارير الخبرية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.

تقام الندوة يوم الأربعاء المقبل ٨ يناير الساعة ٥ مساء بالقاعة المستديرة بالدور الثالث بالنقابة.
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