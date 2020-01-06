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أخبار البلد

زكريا : لقاء الرئيس بوزير الإعلام مثمر ويؤكد على أهمية دورنا فى توعية المواطنين ومحاربة التطرف

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أهمية اللقاء الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل للتنسيق حول أهمية الإعلام فى توعية المواطنين ضد الأفكار المتطرفة والتحديات التي تواجه البلاد

وقال زكريا فى تصريحات ل صدى البلد ان الإعلام له دور هام فى توعية المواطنين بالتحديات الراهنة بالإضافة إلى التصدي لحرب الشائعات من خلال وزارة الإعلام وجهود مختلف المؤسسات الإعلامية .

وكان قد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بوزير الإعلام أسامة هيكل بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ،امس والذى اكد خلاله على أهمية دور الإعلام فى تشكيل وعى المواطن فى ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطنى والدولى، وفى عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأى والرأى الآخر، فضلًا عن ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، ومكافحة وعزل الفكر المتطرف.
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