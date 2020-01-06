وائل جمعة يتغنى بـ مباراة أساطير أفريقيا المقامة تحت سفح الأهرامات

أعرب وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سعادته البالغة بـ المشاركة في مباراة أساطير أفريقيا اليوم تحت سفح الأهرامات مشددا أنه مستعد للمشاركة في كافة المهرجانات.



وأضاف وائل جمعة في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على هامش المباراة أن مصر قادرة على استضافة كبرى البطولات والحفلات وظهورها في أفضل صورة ممكنة.



وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاته، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".



والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم

جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.



وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.