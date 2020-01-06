أحمد أحمد يوجه الشكر لـ القيادة المصرية ووزير الرياضة

وجه أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الشكر لـ القيادة المصرية وأشرف صبحي وزير الرياضة، على استضافة المباراة حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.



وأضاف أحمد أحمد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على هامش المباراة، أن مصر أثبتت في عدة محافل أنها قادرة على احتضان أي بطولة أفريقيا أو مناسبة قارية.



وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحاتة، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، احمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".



والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، اوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم

جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.



وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب افضل لاعب داخل إفريقيا