محافظ قنا يهنئ الأقباط في الأديرة والمطرانيات بعيد الميلاد المجيد

قدم اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، نائبا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وزار اليوم دير الملاك ميخائيل بنقادة ومطرانيتىّ الأقباط الأرثوذكس بمدينتىّ نجع حمادي ودشنا.



رافقه خلال جولته اللواء شريف عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا واللواء محمد عويضة مدير المخابرات العامة لقطاع جنوب الصعيد والبحر الأحمر والدكتور حازم عمر نائب المحافظ والعميد أحمد دنقل وكيل فرع الأمن الوطني بقنا والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية.



أعرب الداودى، عن سعادته بتواجده بين الأقباط لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد الذى هو عيد للمصريين جميعا، مؤكدا اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة التي يتميز بها الشعب المصري، مؤكدًا أن مشاركة الإخوة المسيحيين احتفالاتهم تعد تعبيرًا صادقا عن وحدة الوطن وأصالة وتماسك شعبه.



وأعرب كل من الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا تكلا أسقف دشنا، عن سعادتهم بزيارة محافظ قنا والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية لتهنئتهم بعيد الميلاد المجيد، مؤكدين أن مصر اليوم في عيد، وأن جميع الشعب المصري مسلمين وأقباطا يصلون من أجل مصر وازدهارها ومن أجل استمرار الوحدة الوطنية والسلام، وأن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهى الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.