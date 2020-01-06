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أخبار العالم

جوناثان واينر: أردوغان سيواجه عقوبات بسبب تدخله في ليبيا

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:17 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إنه يجب على الولايات المتحدة لعب دور أكبر في ليبيا لردع التدخل الأجنبي في البلاد.

وحث المبعوث الأمريكي السابق بلاده على تقديم أدلة مثبتة على انتهاكات حظر توريد الأسلحة المفروض عليها، ومناقشة هذه الخروقات في مجلس الأمن الدولي.

ونشر جوناثان تغريدة عبر حسابه الرسمي تعقيبًا على بيان أصدرته السفارة الأمريكية بشأن استهداف الكلية العسكرية وتطورات الأوضاع في ليبيا.

وأكد واينر على أن الولايات المتحدة يجب عليها إخبار الرئيس التركي رجب أردوغان بأنه سيواجه عقوبات اقتصادية وعسكرية ملموسة لجلبه المقاتلين السوريين إلى ساحة القتال في ليبيا لاسيما بعد أنباء عن ارتباط هؤلاء المرتزقة بتنظيمات إرهابية.
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