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حوادث

تجديد حبس حلاق شرع في قتل نقاش وزوجته بالقليوبية

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
قررت نيابة مركز بنها تجديد حبس حلاق 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه في قتل نقاش وزوجته إثر مشاجرة بينهم لتعدي أحد العاملين في محل المتهم بالضرب على نجل المجني عليهما فتوجها لمعاتبة الحلاق فضرب الزوجة وتدخل زوجها للدفاع عنها فطعنه بمقص الحلاقة وسقط على الأرض غارقًا في دمائه.

وكان اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز شرطة بنها يفيد بورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول "ح. ك. ا" 36 سنة نقاش مصابا بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابه وإصابة زوجته "ن. ف. م" 28 سنة، ربة منزل بجرح قطعي بالرأس.

وبسؤال الزوجة خلال التحقيقات اتهمت "س. س. ا" 30 سنة، حلاق، بالتعدي عليها وزوجها بالضرب وإحداث إصابتهما بسبب تعدي أحد العاملين طرف الأخير بالضرب على نجلها "ر. ح. ك" 8 سنوات، طالب، أثناء تواجده بالمحل الخاص بالمتهم، وأثناء قيامها بمعاتبته ضربها وطعن زوجها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه وأرشد عن الأداة المستخدمة في الواقعة "مقص معدني" وتم التحفظ عليه، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة العامة التي أصدرت قرارها السابق.
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