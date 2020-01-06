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منوعات

عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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هدير علاء
واجهت عروس موجة انتقادات وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وذلك بسبب "هدايا زفافها"، حيث طلبت العروس من كافة الضيوف الذين من المقرر أن يحضروا حفل زفافها تقديم هدايا تتجاوز قيمتها 250 دولارًا، بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية.

وأوضح التقرير أنه قد تمت مشاركة لقطة لمحادثة بين العروس، التي لم يتم الإشارة إلى هويتها لكن يُعتقد أنها أمريكية الجنسية، وبين أحد ضيوف حفل زفافها، على موقع "فيس بوك"

وكتبت العروس في بداية رسالتها أنه من المقرر إقامة حفل زفافها الشهر القادم، وتابعت موضحة أنه في حال كان ذلك الشخص ينوي شراء هدية بهذه المناسبة، فإن المطلوب هو شراء هدايا تزيد قيمتها عن 250 دولارًا إما لها أو لزوجها المستقبلي.

ومن الواضح أن رسالة العروس أثارت دهشة الشخص الذي تتحدث إليه، حيث رد عليها قائلًا "هل تقولين إنك تريدين شيئًا تتجاوز قيمته 250 دولارًا؟!"؛ وردت العروس مؤكدة ذلك، ومن ثم رد عليها بقوله "لا تتوقعي حضوري في مثل هذه الحالة"، لتقول له العروس على الفور إنه هو الخاسر.

وسرعان ما انهالت تعليقات الرواد الذين انتقدوا العروس، وأعربوا عن استيائهم من شرطها، واصفين إياه بـ"التافه" و"غير اللائق"، حتى أن أحد الرواد علق قائلًا "أراهن على أنه لن يحضر أي شخص حفل الزفاف".
عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل
عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل
عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل
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عروس تفرض شرطا غريبا وغير متوقع على معازيم حفل زفافها.. تفاصيل

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