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رياضة

ميدو: مباراة أساطير أفريقيا مفيدة لـ مصر

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق مصر المقاصة أن مباراة أساطير أفريقيا فرصة رائعة لتنشيط السياحة. 

وأضاف أحمد حسام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد على هامش المباراة إن تلك المهرجانات مفيدة ومميزة لمصر بشكل كبير حيث تعمل على تنشيط السياحة. 

وضم الفريق الأول عددًا من أساطير كرة القدم الإفريقية والعربية أبرزهم "حسن شحانه، دروجبا، سامي الجابر، مصطفى حاجي، أحمد حسن، الحاج ضيوف، فلافيو، عبيدي بيليه، وائل جمعة، كانو، خاليلو فاديجا، رابح ماجر"، ومعهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

والفريق الثاني ضم مجموعة من النجوم منهم جوليو سيزر، كافو، فيرون، جوميز، أوكوشا، جيرمي ناتيب، الأخضر بلومي، ومعهم
جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وجاءت المباراة على هامش استضافة مصر لحفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتوزيع جوائز الأفضل في 2019، المزمع له غدا الثلاثاء 7 يناير الجاري بمدينة الغردقة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2019، حيث ضمت كلًا من، محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى، فيما تواجد طارق حامد، لاعب وسط الزمالك ضمن القائمة المرشحة للحصول على لقب أفضل لاعب داخل إفريقيا.
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