مرتضى منصور ينتظر رؤساء ومندوبي الأندية في نادي الزمالك غدا

يستضيف نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، غدا الثلاثاء، في تمام الواحدة ظهرا، اجتماع رؤساء ومندوبي الأندية وهي الجلسة الثانية بعد التي عقدت الأسبوع الماضي بحضور أكثر من خمسين ناديا ومركز شباب.



ويتضمن جدول الأعمال في اجتماع غدا مناقشة اتخاذ موقف حاسم وموحد ضد لجنة الحكام بعد أن زادت الأخطاء التحكيمية بشكل لافت للنظر فى الفترة الأخيرة وتقدمت أندية منها الإسماعيلي والاتحاد والزمالك بشكاوى إلى اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة وأصدرت بيانات شجب واستنكار ضد عدد من الحكام أداروا مبارياته في مسابقة الدوري الممتاز.



كما يناقش الاجتماع أيضا اللائحة الحالية وإجراء تعديلات عليها.



ويشمل حضور الجلسة غدا كل من :



طارق رمضان رئيس مركز شباب القباري الإسكندرية.

علي سليم رئيس نادي بني سويف.

سالم علي رئيس مركز شباب رابعة شمال سيناء.

حسن سليمان محمد عضو مجلس إدارة مركز شباب بلوظة شمال سيناء.

فايز عواد مركز شباب الخربه عضو مجلس إدارة.

سعيد صباحي رئيس مركز شباب بئر العبد شمال سيناء.

سالم مبارك سالم رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر شمال سيناء.

صبحي العطار نائب رئيس نادي حوش عيسى.

حمادة فليفل نائب رئيس نادي مطوبس كفر الشيخ.

احمد الفاتح رئيس مركز شباب الصف الجيزة.

احمد رشاد نائب رئيس نادي العياط.

سليم صالح رئيس مركز شباب ابو صوير الإسماعيلية.

ماجد سلامة رئيس نادي بلدية الإسماعيلية.

محمود لاشين نائب رئيس مركز شباب ابو شحاتة الإسماعيلية.

هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

محمد عثمان رئيس مركز شباب اوليلة المنصورة.

خالد محمد عرفات رئيس نادي التحرير اسوان.

علاء أشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم.

عصام عصمت حسن نائب نادي ناصر الفكرية.

محمود الفقي نائب رئيس مجلس الإدارة إيتاي البارود.

سيد سالم رئيس نادي الروضة.

جمال الصرفي رئيس نادي بيلا كفر الشيخ.

هاني إبراهيم رئيس مركز شباب بداوي الدقهلية.

عمرو سيد عبدالغني رئيس شباب مركز اطسا.