فيديو جراف| تفاصيل وثيقة مجلس دول البحر الأحمر.. الأعضاء والأهداف





يعتبر البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، من المنافذ البحرية التي تمثل أهمية كبرى للأمن والسلم القومي العربي والدولي، والحفاظ على الاستقرار في البحر الأحمر يحمي المصالح العربية والافريقية والدولية.توقيع وثيقة مجلس الدول العربية والافريقية المشاطئة للبحر الأحمر، جاء في سياق ذلك المفهوم الذي يعي ويقدر أهمية البحر الأحمر وأهمية دور الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الاحمر في حمايته والحفاظ على استقراره.