كريم فهمي يوجه رسالة رومانسية لزوجته.. شاهد

شارك الفنان كريم فهمي جمهورة بصورة جديدة لة مع زوجتة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهر كريم فهمي مع زوجته واضعا راسه علي راسها مع مسك يدها، وعلق عليها قائلا "قلبك مليء بالحب والموده يديك دائما تهتم انا محظوظ لأنك زوجتي".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعية عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ربنا يخليكو لبعض" و " ربنا يحفظكم" و "منورين دايما" و "ربنا يسعدكم".



يُذكر أن آخر أعمال كريم فهمي، مسلسل "أمر واقع" من بطولته إلى جانب، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، نجلاء بدر، ريم مصطفى، ملك قورة، محمد سليمان، محسن منصور، نهي عابدين، لطفي لبيل، صبري عبد المنعم، أحمد وفيق، من تأليف محمد رفعت، وإخراج محمد أسامة.